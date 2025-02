Alunos da rede estadual têm até 28 de fevereiro para retirar cartões do programa Todo Jovem na Escola

Benefício é pago através do Cartão Cidadão. Itamar Aguiar / Palácio Piratini / Divulgação

Para receber regularmente o pagamento do programa Todo Jovem na Escola, estudantes de Ensino Médio matriculados na rede estadual do Rio Grande do Sul devem retirar seu Cartão Cidadão até 28 de fevereiro. O fornecimento do benefício é uma das ferramentas do governo do Estado para combater a evasão escolar, situação em que o RS lidera no Brasil.

O prazo é válido para alunos que ingressam no primeiro ano do Ensino Médio em 2025 e aqueles que não retiraram seu cartão em anos anteriores. Estudantes que já haviam retirado o cartão em edições anteriores seguirão recebendo o benefício no mesmo cartão.

A entrega é realizada de segunda à sexta-feira, em Porto Alegre e municípios do interior do Estado.

Onde pode ser retirado o Cartão Cidadão

Porto Alegre: na Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia, das 8h às 14h

na Casa do Gaúcho, no Parque Harmonia, das 8h às 14h Interior: em qualquer agência do Banrisul, das 11h às 15h

É possível verificar se há um cartão emitido no CPF do estudante ou de seu responsável familiar cadastrado no CadÚnico. A consulta deve ser feita no site da Secretaria Estadual de Educação, a partir da consulta simples com os números do documento.

O programa Todo Jovem na Escola paga mensalmente uma bolsa de R$ 150 ou R$ 225 para estudantes em situação de vulnerabilidade com frequência mínima de 75% nas aulas. Criado em 2021, mais de R$ 413 milhões já foram investidos pelo governo do RS na iniciativa.

Outras modalidades

Além da bolsa mensal, o programa também disponibiliza R$ 150 no início de cada ano letivo para auxiliar os estudantes na compra do material escolar.

Os alunos aprovados ainda recebem o depósito de R$ 300, com possibilidade de retirar R$ 75 por ano ou o valor integral de R$ 900 após a conclusão do Ensino Médio.

Com todos os benefícios, alunos de turno integral podem acumular até R$ 8.250 ao fim do Ensino Médio, enquanto estudantes da modalidade regular podem receber até R$ 6 mil.

O que é o programa "Todo Jovem na Escola"

Lançado em 2021, o programa do governo do RS busca combater a evasão escolar a partir do pagamento de auxílio financeiro aos alunos da rede estadual. Conforme o governo, até janeiro de 2024, foram 1.769.521 bolsas pagas e 175.154 jovens beneficiados. Em três anos, foram investidos pelo governo estadual R$ 279,4 milhões na ação.

Neste ano, o programa foi ampliado com mais recursos, incluindo uma poupança aprovação e auxílio material escolar. Agora, os valores serão creditados diretamente no Cartão Cidadão, cartão de débito emitido em nome do próprio estudante. O cartão estará disponível para retirada a partir de 12 de março, nas agências do Banrisul e FGTAS.

Benefícios

Auxílio mensal: bolsa de R$ 150 por mês; no caso dos alunos de escolas de Ensino Médio com turno integral, o valor aumentou para R$ 225

bolsa de R$ 150 por mês; no caso dos alunos de escolas de Ensino Médio com turno integral, o valor aumentou para R$ 225 Auxílio material escolar: equivalente a uma bolsa, repassado aos estudantes no mês de março

equivalente a uma bolsa, repassado aos estudantes no mês de março Poupança aprovação: com o novo benefício, os alunos receberão R$ 900 ao concluir o Ensino Médio; a cada ano concluído, o estudante recebe R$ 300. Caso aprovado ao final do ano, é permitido ao estudante fazer uma retirada parcial de meia bolsa, equivalente a 25% do valor

com o novo benefício, os alunos receberão R$ 900 ao concluir o Ensino Médio; a cada ano concluído, o estudante recebe R$ 300. Caso aprovado ao final do ano, é permitido ao estudante fazer uma retirada parcial de meia bolsa, equivalente a 25% do valor Prêmio engajamento: benefício garante R$ 150 para estudantes que participarem das avaliações educacionais (Saeb e Saers)

Critérios para participar