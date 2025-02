Homem é preso após sequestrar os dois filhos e mantê-los dentro de carro por três horas em Tapejara

Ação da Polícia Civil recuperou as crianças cerca de três horas depois. Google Street View / Divulgação

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (20), em Tapejara, no norte do Estado, após sequestrar seus dois filhos, de dois e oito anos. Ele também descumpriu uma medida protetiva.

De acordo com a Polícia Civil, o homem buscou as crianças de carro na casa da ex-companheira para levá-las à escola, mas fugiu. A partir disso, passou a ligar para a mulher, ameaçando matar as crianças e depois cometer suicídio.

De acordo com a delegada Taís Neetzow, o homem não aceitava o fim do relacionamento, o que já havia motivado um pedido de medida protetiva pela mulher.

A própria ex-companheira ficou no telefone insistindo para que ele devolvesse as crianças e contou com ajuda de policiais na negociação.

— Os agentes foram muito hábeis ao conduzir o caso, orientando a vítima a não se desesperar e convencer o homem a voltar para casa e devolver as crianças — relatou a delegada.