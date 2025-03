Polícia prende três suspeitos de ameaçar e manter mulheres reféns durante roubo em Canoas

A Polícia Civil prendeu três homens nesta sexta-feira (21) por roubo a residência, em Canoas, na Região Metropolitana. Eles foram identificados por três mulheres que teriam sido vítimas do crime.

De acordo com a delegada Luciane Bertoletti, responsável pela investigação, em setembro do ano passado os suspeitos roubaram a casa das vítimas e as fizeram de reféns.