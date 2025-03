Policial militar é investigado por suspeita de lesão corporal contra adolescente de 15 anos em Rio Grande

Um policial militar que estava à paisana é investigado por suspeita de agredir a socos e chutes um adolescente de 15 anos em frente a uma escola, no centro de Rio Grande, no sul do Estado. O caso aconteceu na última segunda-feira (17) e é apurado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Rio Grande . Se confirmada a suspeita, o homem deverá responder pelo crime de lesão corporal.

De acordo com informações preliminares colhidas pela Polícia Civil, o jovem estava em frente à escola com dois amigos. Eles se encontrariam com outros colegas que estudam na instituição. O policial militar, que é pai de outro aluno da escola, teria chegado até eles e solicitado que eles saíssem do local.