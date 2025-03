Seleção gaúcha feminina termina em 3º lugar no Brasileiro sub-18 de vôlei

Gaúchas comemoram terceira posição. Arquivo Pessoal

A seleção gaúcha terminou na terceira posição do Campeonato Brasileiro de seleções sub-18 feminino de vôlei, disputado em Maringá (PR).

O selecionado do Rio Grande do Sul encerrou o torneio com quatro vitórias e duas derrotas. Na disputa pela bronze, as meninas comandadas pelo técnico Pablo Dias venceram Santa Catarina por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/15 e 25/20, após 1h21min de partida.

Neste domingo (23), a vitória sobre as catarinenses teve um gosto especial para as gaúchas, já que as adversárias haviam vencido o confronto da fase de grupos por 3 a 0. A outra derrota das gurias gaúchas aconteceu na semifinal para São Paulo, que levou o título ao marcar 3 a 0 sobre o Paraná.

Com 25 pontos, sendo 18 no ataque, três de saque e quatro de bloqueio, a oposta Vallentina Biondo foi o grande destaque do jogo que valeu um lugar no pódio.

A ponta Valentina Vieira marcou 16 pontos e também foi decisiva para a terceira posição das gaúchas.

Confira a campanha do Rio Grande do Sul

1ª fase:

3 x 0 Ceará

3 x 0 Rio Grande do Norte

0 x 3 Santa Catarina

3 x 1 Minas Gerais

Semifinal:

0 x 3 São Paulo

3º lugar:

3 x 0 Santa Catarina

Confira as jogadoras gaúchas:

Leticia Matté - Apaavôlei/Caxias do Sul

Camila Kunz - Vôlei Mampituba (SC)

Ana Julia Oliveira Schonhals - Ceat/Lajeado

Marianna da Silveira Farias de Oliveira - Sogipa

Giulia Panciera Scotá Tenn-Pass - Vôlei Mampituba (SC)

Valentina Pitsch Alves Escobar - Grêmio Náutico União

Leticia Schwalb Machado - Avofel Lages (SC)

Camile Becker Strassburger - Vôlei Mampituba (SC)

Leticia Schwalb Machado - Avofel Lages (SC)

Laura Demori Comim - Apaavôlei/Caxias do Sul

Vallentina Biondo Rohsig - Juventus de Teutônia

Valentina Vieira - Vôlei Mampituba (SC)