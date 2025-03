Gaúchos conquistam o  Brasileiro de seleções sub-18 masculino de vôlei

A seleção do Rio Grande do Sul venceu o Rio de Janeiro por 3 sets a 2, neste domingo (23), e conquistou o título do Campeonato Brasileiro de seleções sub-18 masculino de vôlei , disputado em Manaus.

O grande nome dos gaúchos na final foi o ponta Lucas Righi, que atua pelo Sada Cruzeiro (MG). Ele terminou a partida com 39 pontos, sendo 29 no ataque, oito no saque e dois no bloqueio.