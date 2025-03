São Paulo receberá as finais masculina e feminina da Superliga de vôlei

Icônico Ginásio do Ibirapuera será palco das partidas. Luiz Doro / Adorofoto/Divulgação

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou, nesta quarta-feira (12), a sede das finais da Superliga. A competição, que ainda está na fase classificatória, tanto no masculino quanto no feminino, terá seus jogos decisivos realizados no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Principal torneio do país, a Superliga 2024-2025 conhecerá seus campeões em maio. As mulheres disputarão o título no dia 1º, uma quinta-feira, às 15h45 (de Brasília). Já os homens decidirão o campeão da temporada no dia 4, domingo, às 10h.

As últimas decisões de Superliga no Ibirapuera aconteceram há mais de uma década. Em abril de 2013, a Unilever/Rio de Janeiro conquistou o octacampeonato feminino ao vencer o Osasco (SP). No masculino, em maio de 2010, a Cimed/Florianópolis (SC) derrotou o Montes Claros (MG) e assegurou o tetracampeonato nacional.

O Ginásio do Ibirapuera foi inaugurado em janeiro de 1957, em um amistoso entre a seleção paulista de basquete masculino e a seleção argentina. A capacidade é de 10.200 torcedores e o local já foi palco dos Jogos Pan-Americanos de 1963, dos mundiais de basquete feminino de 1971, 1983 e 2006, do Mundial de Futebol de Salão de 1982, do Mundial feminino de vôlei de 1994, do Mundial feminino de handebol de 2011, entre outras competições internacionais.

Ingressos já estão à venda

Os ingressos para os jogos finais da Superliga já estão à venda no site Ticketmaster. Os valores variam entre R$ 100 e R$ 750.

Veja os valores:

Cadeira Superior: R$ 200 (inteira); R$ 100 (meia)

Cadeira Premium (inferior): R$ 500 (inteira); R$ 250 (meia)

Experiência Quadra: R$ 750

As partidas terão meia-entrada solidária com doação mínima de R$ 10 para o Projeto Viva Vôlei.