Acusada de matar o pai e a madrasta e queimar os corpos em churrasqueira morre após sair da prisão para tratar infecção 

Cláudia de Almeida Heger, 51 anos, estava presa na Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba desde 2023. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A mulher acusada de matar o pai e a madrasta e queimar os corpos em uma churrasqueira, em 2022, morreu após sair da prisão para tratar uma infecção na última quinta-feira (20). A despedida de Cláudia de Almeida Heger, 51 anos, ocorre na tarde deste sábado (22), em Porto Alegre.

Cláudia respondia pelo homicídio e ocultação de cadáver de Rubem Heger, 85 anos, e da esposa dele, Marlene dos Passos Stafford Heger, 53, junto de Andrew Heger Ribas, 29, filho dela. Rubem era pai de Cláudia e avô de Andrew.

Em nota, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) informa que Cláudia foi transferida ao Centro de Custódia Hospitalar Vila Nova, na última quarta (19), a pedido do médico responsável da Unidade Básica de Saúde da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, onde ela estava presa desde maio de 2023.

Cláudia faleceu no dia seguinte à internação. Segundo a Polícia Penal, o atestado de óbito aponta como causas do falecimento complicações devido a comorbidades: apenada tem registro de diabetes, obesidade, hipertensão arterial e infecção do trato urinário.

Segundo a Funerária Zona Sul, do Grupo Mathias, a despedida ocorre entre 17h30min e 18h30min deste sábado, na Capela I do Cemitério São Miguel e Almas, no bairro Azenha, em Porto Alegre. De acordo com a Central Funerária da Capital, o corpo deve ser cremado em Glorinha.

Júri cancelado

Na sequência, segundo o relato, Andrew e a mãe levaram os corpos para a própria residência, onde incineraram os restos mortais em uma churrasqueira. Na decisão que anulou o júri, o juiz Marco Luciano Wächter, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeirinha, determinou que fosse aguardada a realização de um procedimento pericial para que, depois do resultado, fosse marcada nova data. Ainda não há uma nova data.

O advogado Bruno Pereira Baum, que representa Rafael Heger, neto de Rubem, divulgou uma nota nas redes sociais tratando sobre o possível falecimento de Cláudia e reiterando que segue "acompanhando a situação e adotando as medidas legais cabíveis para que os trâmites sejam conduzidos com transparência e celeridade".

A reportagem procurou a defesa de Cláudia mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Veja a nota da SSPS

A Polícia Penal informa que a apenada em questão foi transferida ao Centro de Custódia Hospitalar Vila Nova, na última quarta (19), a pedido do médico responsável da Unidade Básica de Saúde da Penitenciária Estadual Feminina de Guaíba, onde estava recolhida desde maio de 2023. No dia seguinte à internação, ela veio a óbito. O atestado aponta como causas do falecimento complicações devido a comorbidades: apenada tem registro de diabete, obesidade, hipertensão arterial e infecção do trato urinário.

Relembre o caso

Rubem Heger, 85 anos, e a esposa, Marlene dos Passos Stafford Heger, 53. Arquivo Pessoal / Divulgação

No dia 27 de fevereiro de 2022, o casal de idosos foi visitado por Cláudia e Andrew em sua residência, localizada em Cachoeirinha, na Região Metropolitana. Depois deste dia, o idoso e a esposa nunca mais foram vistos.

Câmeras de videomonitoramento registraram a chegada e a permanência dos visitantes na casa do bairro Vila Regina por mais de quatro horas. O desaparecimento verificado no mesmo dia desencadeou mobilização de familiares.

Buscas foram realizadas pela Polícia Civil para determinar o paradeiro do casal, mas eles nunca foram encontrados. A investigação concluiu que Rubem e Marlene foram assassinados. A polícia indiciou Cláudia e Andrew.

A tese do Ministério Público (MP) é de que Cláudia teria planejado matar o pai e a madrasta. A motivação, segundo o MP, seriam desavenças que ela tinha com ele, por interesse financeiro.

Em 2016, teria ocorrido um falso sequestro, pelo qual a mulher responde processo. O fato é apontado como motivo do rompimento da relação de pai e filha, e que teria levado ao planejamento do crime. É esse contexto que a acusação deve levar ao júri dos dois.

Em setembro de 2023, o juiz Marco Luciano Wächter, da 1ª Vara Criminal de Cachoeirinha, decidiu enviar os réus ao Tribunal do Júri. As defesas recorreram, tentando reverter a decisão. O Tribunal de Justiça negou os pedidos e manteve o veredito do magistrado.

Às vésperas de ser levado a júri, Andrew Heger Ribas, 29 anos, firmou delação premiada em 14 de novembro do ano passado, revelando detalhes sobre as mortes do avô e da esposa dele.

Andrew contou na delação que os idosos foram mortos por ingestão de uma substância colocada na comida deles por Cláudia. Ele também disse que ajudou a mãe a transportar e queimar os corpos do avô e de sua esposa. Os cadáveres foram incinerados um a um na churrasqueira da casa onde Cláudia e o filho viviam, no bairro Niterói.

A reportagem de Zero Hora esteve nesta casa entrevistando Cláudia em 2022, três meses após as mortes. Na ocasião, ela negou qualquer tipo de envolvimento com o desparecimento do casal. Já Andrew não conversou com a reportagem durante a entrevista. Segundo a mãe, ele não se comunicava verbalmente em razão da esquizofrenia.