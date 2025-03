Raniele evita euforia com vantagem magra do Corinthians para final estadual: 'Enganosa'

O Corinthians não quer saber de euforia após fazer 1 a 0 na casa do Palmeiras no primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista. Ciente da força do rival, mesmo com o segundo jogo agendado para a Neo Química Arena, nesta quinta-feira, a ordem do elenco de Ramón Díaz é tratar o duelo com total respeito, como frisou o volante Raniele nesta terça-feira.

"Acho que 1 a 0 é uma vantagem bem enganosa. Temos de valorizar o que fizemos no primeiro jogo, foi uma partida de muita entrega, de muita garra, mas não é uma vantagem que a gente pode ir para campo relaxado e nem confortável", alertou Raniele. "Podemos usar, sim, essa vantagem nos minutos finais, mas no começo do jogo, principalmente, com o apoio da nossa torcida, temos que buscar o resultado para sair vencedor", ressaltou.

Na ida, o Corinthians pouco finalizou no gol de Weverton, mas conseguiu definir o triunfo em gol de Yuri Alberto. Em contrapartida, o Palmeiras desperdiçou boas chances e Abel Ferreira confia em reviravolta caso sua equipe seja eficiente ofensivamente. Ciente disso, Ramón vem realizando diversas atividades técnicas e táticas para tentar neutralizar o arquirrival mais uma vez.

"Com o exemplo do primeiro jogo, vimos como é importante nosso time todo defender bem. Até no empate (1 a 1 na fase de grupos) foi uma roubada de bola do Memphis lá na frente (lance do gol). A partir do momento que a gente tem essa postura agressiva e defende desde lá do ataque, conseguimos ter mais tranquilidade na defesa", frisou Raniele. "Se o time todo entrar comprometido, algo que eu tenho certeza que vai entrar, vamos fazer um bom jogo, ter uma boa solidez defensiva e conseguiremos vencer para sair campeões."

O sexto dia de preparação para a volta da final começou com trabalhos físicos na academia e, depois, o elenco aprimorou troca de passes com movimentação e posse de bola com pressão. Ramón Díaz ainda aplicou um exercício tático de enfrentamento com alguns testes na equipe titular.