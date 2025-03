EUA restringe exportações de semicondutores visando a China

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (25) que vai acrescentar cerca 50 empresas, principalmente chinesas, iranianas e emiradenses, à lista de companhias para as quais as exportações de semicondutores estão limitadas ou proibidas.

Entre as novas empresas afetadas, a imensa maioria é chinesa, com filiais em Taiwan, África do Sul e Emirados Árabes Unidos. Duas empresas, na China e no Irã, estão na mira por tentarem obter peças americanas para ajudar no desenvolvimento dos programas de drones de defesa iranianos.