Estudantes sérvios se mobilizam contra as 'mentiras' da mídia pró-governo

Estudantes e manifestantes se reuniram neste sábado (29) em Belgrado, capital da Sérvia, em frente à sede de um dos canais de televisão pró-governo, em meio a protestos contra a corrupção no país balcânico.

Os protestos começaram depois que uma marquise desabou na estação de trem de Novi Sad, no norte do país, em 1º de novembro. A tragédia deixou 16 mortos e desencadeou uma onda de descontentamento em relação ao presidente nacionalista, Aleksandar Vucic, no poder desde 2012.