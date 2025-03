Protesto contra o racismo reúne mais de 90 mil pessoas na França

Noventa e uma mil pessoas, segundo o Ministério do Interior, protestaram neste sábado, na França, contra o racismo e a extrema direita, algumas citando o governo dos Estados Unidos e outras agitando bandeiras palestinas.

As passeatas ocorreram em um contexto de guinada para a direita da política francesa, uma vez que o governo prometeu endurecer as políticas migratórias e o controle nas fronteiras. Manifestantes destacaram a intensificação das tendências políticas reacionárias no país e nos Estados Unidos.