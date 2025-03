Trump defende conselheiro de Segurança Nacional após conversa confidencial envolver jornalista

A reportagem da The Atlantic revelou que Waltz organizou a conversa sobre os planos dos EUA para lançar ataques aéreos contra militantes houthi no Yemen e incluiu o editor-chefe da revista, Jeffrey Goldberg. O incidente gerou grande preocupação em Washington sobre os procedimentos do governo para proteger informações sensíveis de defesa.

Trump demonstrou apoio a Waltz, que havia sido criticado de forma privada por alguns oficiais do governo após o episódio. "Michael Waltz aprendeu a lição, e ele é um bom homem", afirmou Trump à NBC News. O presidente minimizou o ocorrido, chamando-o de "o único erro em dois meses, e no final não foi algo sério".

Seus comentários ocorreram enquanto a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, escreveu em um post no X que os oficiais no chat não discutiram "planos de guerra". Ela também ressaltou que o Escritório do Conselheiro da Casa Branca "forneceu orientações sobre diversas plataformas para que os principais oficiais do presidente Trump se comuniquem da forma mais segura e eficiente possível".