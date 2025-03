Compras na Shein, Shopee e AliExpress ficarão mais caras em abril; entenda o motivo

Fazer compras na Shein ficará mais caro a partir de abril. Vic / stock.adobe.com

Compras em sites internacionais como Shein, AliExpress e Shopee ficarão mais caras para os consumidores brasileiros a partir de 1º de abril. A mudança ocorre devido ao aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que passará de 17% para 20% para produtos importados.

A decisão foi tomada em dezembro de 2024 durante a 47ª Reunião Ordinária do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz), realiza em Foz do Iguaçu (PR).

Impostos podem encarecer produtos em até 60%

Varejistas internacionais alertam que a nova carga tributária terá impacto direto no preço final dos produtos.

Desde agosto de 2024, quando foi encerrada a isenção do imposto de importação para compras de até US$ 50, a tributação sobre compras internacionais já havia aumentado.

Agora, com o novo reajuste do ICMS, a carga total de impostos para consumidores pode chegar a 60% sobre o valor do produto. Isso ocorre porque a tributação inclui o imposto de importação de 20% somado ao novo ICMS de 20%.

Na prática, um produto que antes custava R$ 100 poderá ter um acréscimo de R$ 60 em impostos, resultando em um preço final de R$ 160 para o consumidor.

Por que ocorrerá o aumento?

Segundo os responsáveis pela medida, a elevação da alíquota visa equilibrar a tributação entre produtos importados e aqueles fabricados e comercializados no Brasil. Além disso, o aumento também tem o objetivo de proteger empregos e a renda no mercado nacional.

"Essa mudança reforça o compromisso dos Estados com o desenvolvimento da indústria e do comércio nacional, promovendo uma tributação mais justa e contribuindo para a proteção do mercado interno frente aos desafios de um cenário globalizado", destacou o Comsefaz em nota, na época.

Volume de compras internacionais

O aumento na tributação das compras internacionais já tem reflexos no comércio exterior. Segundo dados da Receita Federal, em 2024 foram registradas 187 milhões de remessas internacionais, uma queda de 11% em relação a 2023.

Além disso, um levantamento via Lei de Acesso à Informação (LAI), da Exame, apontou que a taxação levou a uma redução de 40% nas importações de produtos de até US$ 50 no primeiro mês após a mudança, em agosto de 2024.

Em janeiro de 2025, o volume de pacotes enviados ao Brasil foi de aproximadamente 11 milhões, uma queda de 27% em relação ao período homólogo e 43% abaixo do recorde de remessas internacionais. O valor financeiro das transações também teve retração de 6%.

Diante desse cenário, grandes plataformas de e-commerce internacional já buscam alternativas para minimizar o impacto da nova tributação.