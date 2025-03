Dez suspeitos são presos em ação contra roubo de veículos na Região Metropolitana

Policiais apreenderam drogas durante o cumprimentos dos mandados em ação da Polícia Civil. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil prendeu dez suspeitos na manhã desta quinta-feira (20), em ofensiva contra um grupo criminoso especializado em roubo de veículos na Região Metropolitana. A Operação Corta-Corrente mobilizou 50 policiais, que cumpriram 26 mandados judiciais nos municípios de Sapucaia do Sul, Portão e Esteio.

— Esta operação representa um golpe significativo contra o roubo de veículos na Região Metropolitana. As prisões e apreensões são resultado de um trabalho investigativo detalhado, que permitiu identificar todos os envolvidos, desde os autores dos roubos até aqueles que lucravam com a revenda dos automóveis roubados — conta o delegado Gabriel Lourenço, da Delegacia de Polícia de Esteio e responsável pela operação.

De acordo com o delegado, os presos têm vínculo com uma facção criminosa radicada no Vale do Sinos. Os roubos foram registrados em Esteio, Canoas e São Leopoldo.

Investigação

Conforme a Polícia Civil, as investigações começaram após um veículo roubado ser localizado em um condomínio residencial em Sapucaia do Sul. Com a recuperação do veículo, os policiais identificaram como o grupo criminoso operava.

Após roubados, os veículos eram deixados em estacionamentos de condomínios e tirados de circulação nas ruas. Pouco tempo depois, os criminosos vendiam esses veículos ilegalmente, através de aplicativos de mensagens, nos quais existem grupos específicos de comércio de carros roubados. O pagamento era feito via Pix.

— O grupo criminoso possuía diversos integrantes, de modo que cada um possui uma função dentro da cadeia criminosa, que se inicia com o roubo do veículo, passa pelo esfriamento, troca de placas e emprego do veículo clonado para diversos fins. Há ainda situações em que os criminosos optam por extorquir as vítimas para devolução do automóvel — pontua o delegado.