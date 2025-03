Suspeitos de torturar mulheres em Porto Alegre têm prisões convertidas em preventivas

As prisões dos homens suspeitos de praticarem tortura contra duas mulheres no bairro Sarandi, na zona norte da Capital, foram convertidas em preventivas nesta sexta-feira (21).

O caso foi descoberto quando uma equipe do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) realizava ação contra o tráfico de drogas no bairro Sarandi. Conforme o delegado Carlos Wendt, gritos de socorro foram escutados na localidade, guiando a guarnição até uma residência.

No local, encontraram duas mulheres, de 27 e 33 anos, sendo submetidas a uma sessão de tortura. A dona da casa, de 55 anos, também estava no local e teria sido obrigada a ceder a residência para a prática do crime.