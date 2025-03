Fisioterapeuta condenado por estupro de adolescente é preso após 14 anos foragido

Um fisioterapeuta de 45 anos condenado pelo estupro de uma menina de 12 anos foi preso na tarde de quinta-feira (20), em Novo Hamburgo , no Vale do Sinos. O crime aconteceu em 2005 em Caxias do Sul, na Serra, e o julgamento ocorreu em 2011, mas o homem nunca havia sido preso .

A 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do RS (TJ) havia condenado o homem a 14 anos, sete meses e 15 dias de reclusão em regime fechado pelos crimes de estupro e atentado violento ao pudor .

O homem foi preso nesta quinta-feira em uma casa de alto padrão no bairro Ideal. Segundo o delegado André Serrão, da 2ª Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo, os investigadores receberam a informação sobre o paradeiro do foragido há duas semanas.

O crime

Segundo a denúncia do Ministério Público, em 2005, o homem e um comparsa viajavam com uma adolescente de 12 anos da cidade de Lagoa Vermelha para Caxias do Sul, quando pararam o veículo em um motel e obrigaram a menina a manter relações sexuais com ambos.