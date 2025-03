Três homens são presos por suspeita de torturar mulheres dentro de casa em Porto Alegre

Três homens foram presos e um adolescente foi apreendido pela Polícia Civil nesta quarta-feira (19). Eles são suspeitos de praticarem tortura contra duas mulheres no bairro Sarandi, na zona norte da Capital.

Conforme o diretor do Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), delegado Carlos Wendt, uma equipe realizava ação contra o tráfico de drogas na região quando ouviu gritos de socorro. Os policiais civis seguiram até uma casa, onde encontraram as vítimas.

— A equipe do Denarc estava nas últimas 48 horas nas ruas de forma ininterrupta, em razão de operações e apreensões de drogas. Essa presença foi fundamental para o resgaste dessas vítimas de cárcere privado e tortura, evitando, inclusive, a ocorrência de crime de homicídio — assinala o delegado.

Segundo a Polícia Civil, as duas mulheres torturadas tinham 27 e 33 anos — a segunda seria o alvo dos homens. A dona da casa, de 55 anos, que também estava no local, teria sido obrigada a ceder a residência para a prática do crime.