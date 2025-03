Alemanha elimina Itália e vai às semifinais da Liga das Nações

A Alemanha sofreu para empatar em 3 a 3 com a Itália depois de ter aberto uma vantagem de 3 a 0, neste domingo (23), em Dortmund, e com isso conseguiu vencer a batalha entre tetracampeãs mundiais nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa graças à vitória (2-1) no jogo de ida, no estádio San Siro, em Milão.

Nesta partida de volta, Joshua Kimmich abriu o placar de pênalti (30') e depois deu as assistências para os gols de Jamal Musiala (36') e Tim Kleindienst (45') ainda no primeiro tempo.

A Itália reagiu na segunda etapa com dois gols de Moise Kean (49' e 69') e um de penalidade máxima de Giacomo Raspadori nos acréscimos (90'+5), ficando a um gol de forçar a prorrogação.

Os alemães garantiram assim a classificação para as semifinais desta jovem competição da Uefa, onde enfrentarão Portugal ou Dinamarca, e também receberão a 'Final Four' em junho, algo que também estava em jogo neste duelo das quartas de final.

Será uma nova oportunidade para a Alemanha conquistar um troféu diante dos seus torcedores, depois da decepção na Eurocopa do ano passado, quando foi eliminada nas quartas de final pela futura campeã Espanha.

- Um gol e duas assistências -

Se há uma figura fundamental na classificação alemã, é sem dúvida Kimmich, que no jogo de ida deu duas assistências para sua equipe virar e conquistar a vitória em Milão. Neste domingo a sua contribuição foi mais uma vez crucial.

Primeiro marcou aos 30 minutos, o primeiro da 'Mannschaft', convertendo pênalti, e depois foi esperto aos 36 minutos, quando rapidamente cobrou escanteio aproveitando que o goleiro Gianluigi Donnarumma estava adiantado protestando com o árbitro e confundiu a organização da defesa. Ele rapidamente tocou para Jamal Musiala, que surpreendeu com o segundo enquanto o goleiro do PSG ficou paralisado.

Kimmich foi mais uma vez o autor da assistência, tocando com precisão uma bola para seu companheiro Tim Kleindienst cabecear e marcar o terceiro pouco antes do intervalo (45').

- Kean salva a honra -

No segundo tempo, a Itália salvou a honra com uma reação que veio com uma dobradinha de Moise Kean (49' e 69') e um pênalti no fim de Raspadori (90'+5), que deixou a sua equipe mais perto do milagre.

Aos 75 minutos havia sido marcado um pênalti a favor da 'Nazionale', mas uma revisão no VAR fez com que o árbitro revertesse a decisão.

A Alemanha se vingou assim tardiamente das semifinais do Mundial de 2006, em que a Itália venceu em Dortmund, no mesmo estádio do jogo deste domingo.

- Itália contra Noruega de Haaland -

A definição deste jogo das quartas de final também permitiu conhecer o destino dos alemães e italianos nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

A Itália, como perdedora da partida, iniciará esse torneio classificatório em junho, dentro do grupo I em que enfrentará Noruega de Erling Haaland, Israel, Estônia e Moldávia.

Noruegueses e israelenses já estrearam no sábado nesse grupo, com respectivas vitórias.

A 'Azzurra' enfrentará o desafio como emergência nacional após ficar de fora das Copas da Rússia-2018 e do Catar-2022.

A Alemanha, que disputará as últimas rodadas da Liga das Nações em junho, só iniciará sua busca pela vaga na Copa do Mundo em setembro. A vitória nas quartas de final os coloca no grupo A, tendo Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo como adversários.