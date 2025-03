Prédio desaba no centro do Rio de Janeiro; uma pessoa morreu

Casarão abandonado desabou no Centro do Rio nesta quinta.

Um sobrado de três andares desabou no centro do Rio de Janeiro na tarde desta quinta-feira (20). Um homem morreu. Ele estava dentro de um carro atingido pelos escombros na Rua Senador Pompeu.

De acordo com O Globo, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h29min, e até as 14h, os bombeiros trabalhavam para retirar o homem de dentro do carro. Alguns postes também caíram com o desabamento.