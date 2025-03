Copiloto de helicóptero da Polícia Civil é baleado na cabeça durante operação no Rio de Janeiro

Polícia Civil divulgou trecho de vídeo em que o helicóptero aparece após disparo na Vila Aliança, no Rio.

Correção: o agente da Polícia Civil baleado era o copiloto do helicóptero, diferentemente do informado entre 11h45min e 14h59min desta quinta-feira (20). O texto foi corrigido.

O copiloto de um helicóptero da Polícia Civil foi baleado na manhã desta quinta-feira (20) enquanto sobrevoava a Vila Aliança, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi atingido na cabeça e a aeronave precisou ser pousada com urgência. Inicialmente, foi noticiado que a vítima era o piloto da aeronave, mas a corporação confirmou posteriormente se tratar do copiloto.