Fernando, Alan Patrick e Vitinho são destaques do elenco colorado. Montagem fotos Ricardo Duarte, Inter, Divulgação

Um título é conquistado por um elenco. Um grupo de jogadores que supera os adversários. Nessa caminhada até o título gaúcho do Inter, Roger Machado usou quase todo o seu grupo. Todos tiveram a sua contribuição. Alguns se destacaram um pouco mais.

Casos do volante Fernando, do meia Alan Patrick e do atacante Vitinho. O primeiro defendeu e atacou na medida certa. O segundo distribuiu passes milimétricos. E o terceiro foi decisivo na reta final.

ZH mostra a importância desses três personagens marcantes do título gaúcho do Inter conquistado neste domingo (16).

Fernando

Fernando tem contrato até o fim do ano. Porthus Junior / Agencia RBS

Bem que no item "profissão" da carteira de trabalho de Fernando poderia constar "dono do meio-campo". Durante o Gauchão, ele aliou a experiência dos seus 37 anos de vida com a sua qualidade técnica para ser uma das referências do time de Roger Machado.

Quem procurar Fernando nas estatísticas sintetizadoras de uma partida não vai encontrar o nome dele com constância. Na campanha do título estadual, não concedeu assistência e marcou um gol, no 1 a 1 com o Grêmio, no clássico da primeira fase.

É preciso ter um olhar além dos números para encontrar o peso de Fernando. No jogo de ida da final, por exemplo, o passe para o gol de Alan Patrick não foi dele. Mas a bola que clareia o lance e deixa o time em posição para levar perigo à defesa adversária, sim.

São vários lances deste tipo. Ele é como uma vassoura. Volante de passe vertical, sempre vê uma possibilidade capaz de limpar a jogada e levar o time ao ataque. Sem a bola, também é adepto da limpeza. Apelidado de polvo, estica seus tentáculos para roubar a bola dos adversário, para antecipar jogadas e fechar espaços.

Eficiente nas fases defensivas e ofensivas, Fernando se tornou peça-chave na conquista colorada.

Alan Patrick

Alan Patrick foi decisivo nos Gre-Nais. MAX PEIXOTO / FGF/DIVULGAÇÃO

Os olhos de Alan Patrick podem, no futuro, ser doados para a ciência. Somente ela para explicar como o camisa 10 do Inter encontra espaço onde outros enxergam o caminho obstruído. Além de ver o invisível, ele também encontra um modo de levar a bola até lá.

Alan Patrick é old school, o meia clássico. Resolve problemas sozinhos e em conjunto. Foi figura central no time colorado durante o Gauchão, esteve envolvido em gols em quase todas as partidas em que esteve em campo.

Foram três gols e três assistências em oito partidas. Gols de pênalti e de dentro da área. Desempenho especial em Gre-Nais.

Na fase de classificação, cobrou escanteio e encontrou a Fernando para empatar o Gre-Nal em 1 a 1. No primeiro jogo da final, deixou o seu após cruzamento da esquerda para fazer o 2 a 0.

Depois de tudo isso, nada mais justo do que ser o responsável por erguer a taça de campeão.

Vitinho

Vitinho chegou sem chamar atenção. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Ele chegou sem alarde, sem pompa, mas com circunstância. O Inter, mais uma vez, aproveitou a brecha criada pela Fifa para contratar jogadores de clubes da Rússia e da Ucrânia. Vinculado ao Dynamo Kiev, chegou ao Beira-Rio após passagem pelo Bragantino.

Vitinho iniciou o ano devagar. Depois, foi decisivo na reta final do Gauchão. Dos cinco gols do Inter na semifinal contra o Caxias, três saíram dos seus pés, entre eles os dois da vitória por 2 a 0 no jogo de ida.

Tem contrato até a metade do ano, mas já deixou claro o desejo de seguir no Inter.

