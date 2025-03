Os retornos e a ausência no penúltimo treino do Inter antes da estreia do Brasileirão

O penúltimo treino do Inter antes da estreia no Brasileirão de 2025, contra o Flamengo, às 21h, no Maracanã, teve retornos importantes: Vitão, Borré, Carbonero e Rochet . O quarteto fica à disposição da comissão técnica. Já Valencia foi preservado após utilização nas Eliminatórias . A definição da escalação ocorre nesta sexta-feira (28), véspera da partida.

Rochet também relatou dores no joelho esquerdo em entrevistas após o empate em 0 a 0 contra a Bolívia. O goleiro não entrou em campo na atual temporada por conta do problema. No entanto, ele também participou da atividade. Nas imagens divulgadas pelo Inter, Rochet aparece treinando com joelheiras.