Festival Sundance de Cinema se muda de Utah para o Colorado em 2027

Sundance, o influente festival de cinema dos Estados Unidos cofundado por Robert Redford, será realizado a partir de 2027 em um novo local no estado do Colorado, anunciaram seus organizadores nesta quinta-feira (27).

Há quatro décadas, Sundance celebra todo inverno em Park City, em Utah, o melhor do cinema independente, com suas montanhas rochosas como pano de fundo, sob temperaturas geladas e a uma altitude de 2.150 metros.

Mas, com o crescimento do festival, muitos participantes reclamavam do quão caro era ir. Os residentes locais também viam com maus olhos a peregrinação anual dos pesos pesados de Hollywood e o trânsito nas ruas de sua pequena cidade tomado por uma tropa de luxuosos veículos.