Djokovic vence Korda, vai às semis de Miami e fica a 2 vitórias do 100º título

O tenista sérvio Novak Djokovic derrotou o americano Sebastian Korda em dois sets nesta quinta-feira (27) e avançou para as semifinais do Masters 1000 de Miami pela primeira vez desde 2016.

Djokovic, seis vezes campeão dessa competição, resistiu a uma breve reação de Korda no segundo set para vencer por 6-3 e 7-6 (7-4).

Seu adversário nas semifinais de sexta-feira será o búlgaro Grigor Dimitrov, vice-campeão da última edição do torneio.

Campeão olímpico em 2024, caso vença em Miami Djokovic ficará mais próximo dos 103 títulos de Federer e dos 109 do americano Jimmy Connors, o jogador com mais troféus da história no circuito masculino.