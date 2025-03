Djokovic retornará ao Masters 1000 de Madri três anos depois

Os organizadores do Masters 1000 de Madri, que será disputado de 22 de abril a 4 de maio, anunciaram nesta quarta-feira (26) a lista de participantes com o sérvio Novak Djokovic, que não joga o torneio desde 2022.

Ex-número 1 do mundo, Djokovic ocupa atualmente a quinta posição no ranking da ATP. Aos 37 anos, ele já foi campeão três vezes na capital espanhola.

Também vai a Madri o jovem brasileiro João Fonseca, número 60 do mundo aos 18 anos, que em fevereiro conquistou seu primeiro título no circuito, no ATP 250 de Buenos Aires.

No feminino, o primeiro WTA 1000 no saibro contará com a sensação do início desta temporada, a jovem russa Mirra Andreeva, sexta no ranking.