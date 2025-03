Sabalenka bate 'freguesa' Zheng e encara Paolini por inédita vaga na final do WTA 1000 de Miami

A belarussa Aryna Sabalenka continua imbatível diante da chinesa Qinwen Zheng. Nesta terça-feira, a líder do ranking superou a nona cabeça de chave pela sexta vez na história em jogo repleto de saques desperdiçados - foram 11 quebras - para avançar à semifinal do WTA 1000 de Miami, onde jamais chegou à decisão. A favorita ganhou por 6/2 e 7/5.

A adversária da número 1 do mundo será a italiana Jasmine Paolini, que cresceu nas últimas partidas e chega motivada à primeira semifinal do WTA disputado na Flórida. A outra semifinal da competição será definida somente nesta quarta-feira.

Depois de eliminar a atual campeã, Danielle Collins, na rodada passada, Sabalenka iniciou o jogo desperdiçando um break point diante da chinesa e, logo depois, teve um 0 a 40 no serviço que poderia deixá-la com enorme desvantagem na partida. Mas se safou graças ao saque poderoso. A partida, contudo, seguiu maluca e cheia de erros e vieram três quebras seguidas e com a belarussa abrindo 3 a 2.

A líder do ranking parecia incomodada com as pancadas de Zheng. E resolveu responder com agressividade e colocando a oponente para correr de um lado a outro da quadra. Depois dos sustos, ela abriu bons 4 a 2, voltou a quebrar para encaminhar a parcial e fechou com 6 a 2.

Na hora de embalar, contudo, a belarussa viu a chinesa crescer e fazer 3 a 1 no segundo set. Sabalenka devolveu a quebra, mas não conseguiu sacar bem para empatar e voltou a ficar com dois pontos atrás. A cara de poucos amigos revelava a insatisfação com seu jogo no set.

Como desistir não faz parte do roteiro da número 1 do planeta, a igualdade veio com 4 a 4 após ela sair com desvantagem de 0 a 40 na que seria a sétima quebra seguida na parcial. Depois de novo empate, por 5 a 5, Sabalenka assumiu a liderança do placar ao aproveitar o quarto break point no set. Com saque perfeito, fechou em 7 a 5.

PAOLINI ATROPELA LINETTE E SERÁ A ADVERSÁRIA

No primeiro jogo das quartas em Miami, a italiana Jasmine Paolini não tomou conhecimento da polonesa Magda Linette, que derrubou a norte-americana Coco Gauff, 3ª favorita, nas oitavas e estava bastante empolgada. A cabeça de chave 6 fez 6/3 e 6/2.