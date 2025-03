Flamengo x Inter terá entrega de faixas na primeira rodada do Brasileirão

O começo do Brasileirão de 2025 terá a retomada de uma tradição do futebol. Campeões em seus Estados, Flamengo e Inter promoverão a entrega de faixas alusivas aos títulos carioca e gaúcho. A partida começa às 21h, no Maracanã.

Antes de a bola rolar, os jogadores do Flamengo receberão das mãos dos atletas do Inter as faixas de bicampeão carioca, título conquistado diante do Fluminense. Os colorados receberão o mesmo tratamento por parte dos carioca pelo troféu do Gauchão, conquistado em cima do Grêmio.