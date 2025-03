Inter é reconhecido pela Onu por iniciativa no Gauchão 2025

Inter recebeu o reconhecimento nesta sexta-feira. Inter / Divulgação

O Inter foi reconhecido com certificado homologado pela Organização das Nações Unidas (ONU), nesta sexta-feira (28), por conta da iniciativa do clube de neutralização das emissões de gases de efeito estufa, gerados no Campeonato Gaúcho 2025.

Essa neutralização foi realizada por meio da compensação de 24 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente), que resultaram das atividades no Beira-Rio e do transporte dos atletas. O processo foi auditado e está registrado na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC).

Segundo o comunicado do clube, a metodologia utilizada seguiu o GHG Protocol, um padrão reconhecido para a contabilização de emissões de gases de efeito estufa. Ainda, de acordo com a assessoria, o Inter é o primeiro a neutralizar suas emissões no Campeonato Gaúcho.