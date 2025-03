O meia ficou em campo os 90 minutos minutos da vitória do clube, por 2 a 1, sobre o Atlanta United. O argentino marcou um dos gols da sua equipe no duelo.

Além do confronto contra o Brasil, no dia 25 de março, Messi também desfalcará a Argentina no jogo contra o Uruguai. O encontra com a Celeste acontecerá na próxima sexta-feira (21), em Montevidéu.