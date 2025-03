Jogadores de Grêmio e Inter se apresentam juntos na seleção uruguaia

Rochet e Olivera chegaram ao Complexo Celeste. X:@Uruguay / Divulgação

Rivais no Gre-Nal, lado a lado na seleção. Sergio Rochet, goleiro do Inter, e Cristian Olivera, atacante do Grêmio, se apresentaram juntos no Complexo Celeste, da seleção uruguaia.

Convocados por Marcelo Bielsa, os jogadores foram no mesmo voo para Montevidéu, onde a Celeste fará sua preparação para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Na quinta-feira (20), o Uruguai enfrentará a Argentina, no Estádio Centenário. Em 25 de março, visitará a Bolívia, em El Alto.

Recuperado de lesão, Rochet ficou no banco de reservas nos jogos decisivos do Gauchão. Por ainda não ter atuado em 2025, deve ficar no banco no clássico do Rio da Prata, com Santiago Mele sendo favorito para assumir o gol uruguaio.

Kike Olivera, titular do Grêmio no Gre-Nal do Beira-Rio, disputa posição na ponta direita do ataque uruguaio com Facundo Pellistri.

A pré-lista do Uruguai

Goleiros

Sergio Rochet (Inter)

Franco Israel (Sporting)

Santiago Mele (Junior Barranquilla)

Randall Rodríguez (Velez)

Laterais

Nahitan Nández (Al Qadisiyah)

Pumita Rodríguez (Vasco)

Guillermo Varela (Flamengo)

Mathías Olivera (Napoli)

Lucas Olaza (Krasnodar)

Alan Maturro (Genoa)

Marcelo Sarachi (Boca Juniors)

Zagueiros

José Maria Giménez (Atlético de Madrid)

Ronald Araújo (Barcelona)

Sebástian Cáceres (América-MEX)

Santiago Bueno (Wolves)

Santiago Mouriño (Alavés)

Meio-campistas

Manuel Ugarte (Manchester United)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Federico Valverde (Real Madrid)

Lucas Torreira (Galatasaray)

Nicolás De La Cruz (Flamengo)

Nicolás Fonseca (León-MEX)

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Facundo Torres (Palmeiras)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Atacantes