Gaúcho anuncia membros da comissão técnica que estavam no Pelotas 

O Sport Clube Gaúcho começou a acelerar o processo para a montagem do elenco para a Divisão de Acesso. Nesta terça-feira (25), o Alviverde anunciou a contratação de três profissionais da comissão técnica. O auxiliar técnico, Everson Aguiar , o preparador físico, Rogério Cézar Trentin e o analista de desempenho, Vinicius Nascente , irão trabalhar sob o comando do técnico Ariel Lanzini .

O trio estava trabalhando no Gauchão pelo Pelotas, juntamente com o treinador. Apesar disso, todos têm experiência com a Divisão de Acesso. Trentin, preparador físico, conquistou o feito pelo Pelotas, Santa Cruz e União-FW. O auxiliar técnico Everson Aguiar esteve presente na campanha de acesso do Esportivo e o analista de desempenho Vinicius Nascente também obteve o acesso com o Pelotas em 2024.