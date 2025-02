Gaúcho anuncia novo treinador para 2025 

Ariel Lanzini conquistou o acesso do Pelotas para a elite do Gauchão em 2024.

Lanzini tem 36 anos e inicia a sua trajetória como técnico. Porém, apesar do currículo curto, o treinador conta com um passado recente vitorioso.

Em 2024, ele comandou o Pelotas no seu primeiro trabalho em uma equipe profissional. Ele conduziu a equipe no acesso para a elite do futebol gaúcho.