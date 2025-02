Pelotas demite o técnico Ariel Lanzini após sofrer goleada do Grêmio

Desde o ano passado no Pelotas, o treinador não conseguiu se manter no cargo depois da campanha de apenas uma vitória em sete jogos no Gauchão 2025. O time venceu três vezes e empatou outras três.

Com o resultado adverso na Arena, o Pelotas se manteve com seis pontos, na lanterna do Grupo B. O clube chega à última rodada do Estadual disputando para não precisar jogar o quadrangular final, que definirá os dois rebaixados à Divisão de Acesso.