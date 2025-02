Grêmio 5x0 Pelotas: veja os gols e os melhores momentos do jogo pelo Gauchão

Dinamarquês balançou a rede duas vezes nesta terça-feira. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Grêmio goleou o Pelotas por 5 a 0, nesta terça-feira (11) na Arena, em Porto Alegre, pela sétima rodada do Gauchão. Veja abaixo os melhores momentos da partida.

Os atacantes Braithwaite e Pavon fizeram dois gols cada. o Zagueiro Gustavo Martins foi quem abriu o placar.

Com o resultado, o Grêmio chega a 14 pontos e ocupa a primeira colocação do grupo A do Gauchão 2025. Além de estar virtualmente classificado às semifinais, o Tricolor ainda luta pela melhor campanha da primeira fase do campeonato.

Já o Pelotas se mantém com sete, na última posição do grupo B.

Os lances

O primeiro gol veio após o cruzamento de Monsalve, que encontrou Gustavo Martins. O zagueiro marcou um belo gol de letra na Arena, aos 38 minutos, do primeiro tempo.

A vantagem aumentou logo em seguida. Edenilson levantou a bola na área. Braithwaite cabeceou firme, a bola bateu no travessão e quicou dentro do gol.

Nos acréscimos, Edenilson cobrou escanteio na área e Brathwaite completou de cabeça.

Aos 16 do segundo tempo, Pavon marcou um golaço. Pelo lado esquerdo, o argentino recebeu lançamento e invadiu a área para fazer o quarto gol.

Pavon novamente, aos 38 minutos, marcou o quinto gol gremista.

Cobranças

Na saída de campo da Arena, Edenilson, um dos destaques da partida, revelou que houve uma cobrança no vestiário, mesmo com os três gols marcados antes do intervalo.

— A gente começou um pouco murcho. Não podemos dar esse mole, nos cobramos no intervalo. Vão ter jogos que, se entrarmos assim, vamos tomar gol. (Depois) o jogo fluiu naturalmente, mas precisamos entrar mais ligados — falou.

Regulamento do Gauchão

Na primeira fase, os 12 times foram divididos em três grupos de quatro. Grêmio, Inter e Juventude foram definidos como cabeças-de-chave.

Grupo A : Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José

: Grêmio, Avenida, Guarany-BA e São José Grupo B : Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga

: Inter, Caxias, Pelotas e Ypiranga Grupo C: Juventude, Brasil de Pelotas, Monsoon e São Luiz

As equipes enfrentarão os adversários dos outros grupos, em turno único, totalizando oito rodadas na fase classificatória. Não haverá confrontos dentro das chaves.

Os primeiros colocados de cada grupo — mais o melhor segundo lugar — passam às semifinais. O melhor "campeão" das chaves vai pegar o time que for o melhor segundo em uma semifinal de ida e volta. O outro confronto será entre os dois primeiros restantes.

Depois disso, os vencedores das semifinais disputam o título do Gauchão em jogos de ida e volta.