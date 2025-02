Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na goleada sobre o Pelotas

Grêmio goleou o Pelotas na Arena. Arte GZH

O Grêmio goleou o Pelotas, por 5 a 0, na Arena, em Porto Alegre, em jogo válido pela sétima rodada do Gauchão 2025. No duelo realizado nesta terça-feira (11), os gols do Tricolor foram marcados pelo zagueiro Gustavo Martins e pelo centroavante Braithwaite, duas vezes, no primeiro tempo; e pelo atacante Pavon, outras duas, na segunda etapa.

Com vitória nesta rodada, o Grêmio chega a 14 pontos e ocupa a primeira colocação do grupo A do Gauchão 2025. Também é o time com maior número de gols: 18. Além disso, o Grêmio também segue na luta pela primeira colocação na classificação geral do campeonato.

Já o Pelotas se mantém com sete pontos, na última posição do grupo B.

O time do técnico Gustavo Quinteros volta a campo no sábado (15), às 16h30min. O adversário será o Ypiranga, no Colosso da Lagoa, em Erechim.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Três grandes defesas para segurar o zero no placar a favor do Grêmio. Nota 7

João Lucas

Apareceu diversas vezes no campo de ataque. Faltou combinar melhor seus movimentos. Nota 6

Gustavo Martins

Mostrou velocidade de recuperação para realizar desarmes longe da área. Marcou um belo gol de letra. Nota 7

Jemerson

Pouco testado pelos jogadores do ataque do Pelotas. Nota 6

Pedrinho

Fez uma estreia discreta. Saiu por conta de problema físico. Nota 5,5

Cuéllar

Dominou o espaço na frente da área do Grêmio. Desarmou e organizou a saída de bola com qualidade. Nota 6,5

Villasanti

Alguns erros técnicos atrapalharam seu primeiro tempo. Cresceu de rendimento quando o Pelotas cansou. Nota 6,5

Edenilson

Deu duas assistências para os gols de Braithwaite. Nota 7,5

Monsalve

Destravou a retranca do Pelotas com um drible para abrir o placar. Mas produziu menos do que seus melhores momentos. Nota 6,5

Aravena

Uma participação muito apagada. Perdeu uma chance de gol. Nota 4,5

Braithwaite

É o ponto de equilíbrio do Grêmio. Corre e briga por todos os lances. Marcou dois gols. Nota 8

João Pedro

Acabou dando espaço para alguns contra-ataques do Pelotas no segundo tempo. Nota 6

Pavon

Entrou pelo lado esquerdo e teve bom rendimento. Marcou dois belos gols. Nota 7,5

Cristaldo

Tentou combinações com os companheiros perto da área do Pelotas. Nota 6

Arezo

Mostrou muita disposição para brigar com os zagueiros do Pelotas. Teve um chute perigoso. Nota 6

Rodrigo Ely

Deu sequência ao nível de atuação dos companheiros da defesa. Nota 6

Pelotas

Cesinha foi quem mais arriscou contra o gol de Tiago Volpi. Só não marcou por duas grandes defesas do goleiro gremista