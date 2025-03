Grêmio será representado por dois dirigentes no sorteio da Copa Sul-Americana

Presidente Alberto Guerra está acompanhado do diretor de futebol Guto Peixoto.

O Grêmio será representado por dois dirigentes no sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025 . Na tarde desta segunda-feira (17), o presidente Alberto Guerra e o diretor de futebol Guto Peixoto chegaram ao hotel, localizado ao lado da sede da Conmebol , em Luque, no Paraguai, para acompanhar o evento que ocorrerá a partir das 20h.

Pela classificação no ranking da Conmebol, o Tricolor já sabe que será cabeça de chave . Assim, não enfrentará Atlético-MG, Fluminense, Independiente-ARG, Cruzeiro, Lanús-ARG, Defensa y Justicia-ARG e América de Cali-COL.

Também há o impedimento de não haver duelos entre clubes da mesma nacionalidade — nem mesmo com o Corinthians, que foi eliminado na fase prévia da Libertadores.

Desta forma, os adversários virão do pote 2 (Guaraní-POR, Paletino-CHI, Caracas-VEN, Vasco, Huracán-ARG Universidad Católica-EQU, Unión Española-CHI ou Godoy Cruz-ARG), do pote 3 (Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión Santa Fe-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU) e pote 4 (Mushuc Runa-EQU, Atlético Grau-PER, Vitória, San José-BOL, Deportes Iquique-CHI, Boston River-URU, Melgar-PER e Corinthians).