Pavon fala sobre o peso de vestir a camisa 7 do Grêmio: "Todo mundo sabe que para este clube é importante"

Autor de dois gols na goleada por 5 a 0 sobre o Pelotas , Pavon exaltou o peso de vestir a camisa 7 do Grêmio . O número histórico remete a Renato Portaluppi, multicampeão como jogador e técnico pelo Tricolor.

Em seguida, Pavon falou sobre a necessidade de ganhar a partida desta terça (11) depois de duas rodadas sem êxito no Gauchão.

O Grêmio volta a campo no sábado (15), contra o Ypiranga, em Erechim, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho.

