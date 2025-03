Como será a programação do Grêmio até o horário do Gre-Nal 446

Concetração do Grêmio ocorre no Hotel Deville. Valéria Possamai / Agência RBS

O domingo (16) é de decisão pelo Campeonato Gaúcho. Pelo lado do Grêmio, a equipe tentará reverter a desvantagem no Beira-Rio para conquistar o octacampeonato.

Antes da bola rolar às 16h, no estádio colorado, a concentração do elenco iniciou ainda na tarde de sábado, no Hotel Deville, na zona norte de Porto Alegre.

A lista conta com 24 jogadores, com destaque para o retorno de Cuéllar, recuperado de lesão, e a presença de Braithwaite. O dinamarquês ainda gera mistério em relação à sua condição física. No meio de semana, pela Copa do Brasil, ele precisou ser substituído por conta de dores na virilha.

A programação deste domingo já teve o café para os atletas na faixa das 9h. O almoço será servido aos jogadores às 12h. Todas as refeições estão sendo realizadas em um espaço reservado do hotel.

A escalação, que ainda conta com mistérios, será revelada aos jogadores às 13h30min, quando está marcada a preleção. Será o momento das últimas orientações da comissão técnica ao elenco.

Para este clássico, o técnico Gustavo Quinteros estará de volta à casamata. No jogo de ida, na Arena, ele precisou cumprir suspensão em relação aos atos na partida contra o Juventude, na semifinal, quando foi expulso.

O deslocamento para o Beira-Rio começará às 14h. O trajeto dura cerca de 25 minutos, mas a delegação será escoltada pelos batedores da Brigada Militar, o que deve reduzir o tempo.

Para o Gre-Nal decisivo do Gauchão, a provável escalação do Grêmio tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo) e Villasanti; Cristian Olivera, Monsalve (Edenilson) e Amuzu; Braithwaite (Arezo).

Depois da derrota no primeiro jogo, o Tricolor precisará vencer por pelo menos três gols de diferença para ser octacampeão gaúcho no tempo normal. Uma vitória gremista por dois gols levará a decisão para os pênaltis.

Quem são os relacionados do Grêmio

Goleiros: Tiago Volpi e Gabriel Grando

Zagueiros: Jemerson, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Rodrigo Ely e Viery

Laterais: João Pedro, João Lucas, Lucas Esteves e Igor Serrote

Volantes: Camilo, Cuéllar, Villasanti, Dodi e Edenilson

Meias: Monsalve e Cristaldo

Atacantes: Cristian Olivera, Braithwaite, Pavon, Amuzu, André Henrique e Arezo