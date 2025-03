Com Braithwaite e Cuéllar, Grêmio divulga lista de relacionados para o Gre-Nal

Grêmio precisa vencer por três gols de diferença para conquistar octacampeonato no tempo normal. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio divulgou, na tarde deste sábado (15), a lista de relacionados para o clássico Gre-Nal decisivo da final do Gauchão. Além de alguns retornos, a nominata conta com a presença do atacante Braithwaite.

Nesta relação, são dois jogadores que voltam de lesão: o zagueiro Rodrigo Ely e o volante Cuéllar. Este último é o único cotado para iniciar entre os titulares para o jogo no Beira-Rio. Inclusive, ele disputa vaga no meio-campo com Camilo, que vinha atuando nos últimos jogos. Por outro lado, Luan Cândido e Aravena ficaram de fora dos relacionados.

A presença de Braithwaite na relação indica que o centroavante deve ter condições para o clássico. A titularidade do centroavante gera certa dúvida em virtude do problema relatado no meio de semana. O dinamarquês precisou ser substituído aos 15 minutos do primeiro após um incômodo na virilha, ainda no jogo pela Copa do Brasil. Ele não teve lesão constatada.

Uma provável formação do Grêmio tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo) e Villasanti; Cristian Olivera, Monsalve e Amuzu; Braithwaite (Arezo).

Para o clássico decisivo deste domingo (16), às 16h, no Beira-Rio, o Tricolor precisará vencer por pelo menos três gols de diferença para ser octacampeão gaúcho no tempo normal. Uma vitória gremista por dois gols levará a decisão para os pênaltis.

Veja a lista de relacionados do Tricolor para o Gre-Nal 446:

Goleiros: Tiago Volpi e Gabriel Grando

Zagueiros: Jemerson, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Rodrigo Ely e Viery

Laterais: João Pedro, João Lucas, Lucas Esteves e Igor Serrote

Volantes: Camilo, Cuéllar, Villasanti, Dodi e Edenilson

Meias: Monsalve e Cristaldo

Atacantes: Cristian Olivera, Braithwaite, Pavon, Amuzu, André Henrique e Arezo