O Inter preservou o seu diamante histórico

Alan Patrick arrasou nas finais do Gauchão.

Foi um título mais do que merecido. O Inter foi muito superior durante todo o Gauchão . Não foi por acaso que manteve o octa invicto. Melhor campanha na fase classificatória. Raros gols sofridos.

Nos Gre-Nais decisivos, envolveu o Grêmio na Arena, onde poderia ter goleado: 2 a 0 . No Beira-Rio, administrou a vantagem de forma pragmática, deixando a bola com um Grêmio cuja criação se reduz a lançamento longo. Anthoni só teve intervenções.

O Grêmio viveu de rebote e bola aérea . Empatou assim, após sair perdendo em um golaço de falta antológico de Valencia. Seguiu-se algum descontrole emocional colorado, fruto do peso por tanto tempo sem títulos.

Aí um jogador arrasou: Alan Patrick . Ele não brilhou como no primeiro clássico, até porque o Grêmio veio com três volantes para marcá-lo , decidido a estancar a sangria de gols. Mas e para fazê-los, Quinteros?

Na reta final, Alan Patrick reteve a bola, chamou a falta e fez o tempo passar . Enervou os jogadores do Grêmio — Quinteros tem trabalho duro pela frente : foi amassado por Roger, o grande arquiteto do título —, fazendo-os perder a cabeça e matando qualquer reação.

Impedir o octa do Grêmio significa toneladas de peso retiradas das costas do clube. O Inter vai mais leve para o Brasileirão e Libertadores. O octa sempre foi um diamante raro e único, e ele seguirá só no Beira-Rio.