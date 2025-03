Ele o fez atirando, um clássico comportamental . Por isso culpou os reforços entregues em cima da hora, enquanto o Inter joga junto há mais tempo e repete formações defensivas no Gauchão.

A incoerência de concordar que o Inter está melhor por razões lógicas, numa frase, mas na seguinte sustentar que o Gre-Nal foi parelho, corrobora um profissional que, talvez, não esperasse rendimento tão abaixo do projetado nessa primeira parte do trabalho. Quinteros vai para o Beira-Rio acuado.

E a reação de um homem acuado é imprevisível. Não é absurdo pensar em surpresas no time para o clássico decisivo de domingo. O que ele tem a perder , se já abre perdendo por 2 a 0?

