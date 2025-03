O Inter vai para o Gre-Nal decisivo com algo que faltou nos anos de derrota

D'Alessandro, agora diretor esportivo, forma com Roger Machado e Paulo Paixão o trio que dá suporte emocional ao time André Ávila / Agencia RBS

Nunca fecho a porta para o ilógico por respeito ao futebol, a mais imprevisível e apaixonante de todas as práticas esportivas.

Mas, para perder o título após abrir 2 a 0 na Arena, o Inter terá de fazer um jogo historicamente desastroso, e o Grêmio assinar uma nova edição do Inacreditável FC. Impossível? Não. Improvável, sim.

É o que se vê no campo nos jogos de ambos, com vantagem tática e técnica para o Inter. O lado emocional, que não é nada desprezível no alto rendimento, teria de tisnar a lucidez do time de Roger Machado para a taça não ficar no Beira-Rio.

Não seria a primeira vez no passado recente colorado. O que explica algum pé atrás na torcida colorada.

Leia Mais Inter terá presidente e membros do departamento de futebol no sorteio da Libertadores

Leia Mais Roger Machado trabalha estratégia alternativa para o Gre-Nal

Trio contra o salto alto

Mas é difícil acreditar que a experiência somada de Roger, D'Alessandro e Paulo Paixão deixará o clima de já ganhou contaminar o ambiente. Ou o nervosismo travar mentes.

Houve momentos tensos no campeonato, como as lesões em série de titulares e a pressão por vitória em todos os jogos. O grupo do Inter, na primeira fase, desatou a somar pontos. Era vencer ou vencer para ser a melhor campanha. Em nenhuma dessas situações o emocional degringolou.