Inter recorre a D'Alessandro e Alan Patrick como guias dos jovens na semana Gre-Nal

Diretor-esportivo tem falado com os atletas sobre sua experiência em clássicos. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter cria desde o início da semana um ambiente de mobilização para o Gre-Nal. Nos bastidores, o clube recorre à experiência do diretor-esportivo Andrés D'Alessandro e do meia Alan Patrick em clássicos para passar confiança e motivação aos mais jovens para a partida de sábado (8) contra o maior rival.

Após marcar um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (5), o atacante Vitinho admitiu que o pensamento no clássico existia antes do confronto com o Xavante.

— Nunca tinha vivido esta emoção de Gre-Nal. Desde segunda-feira (3), estamos só pensando neste clássico. É muito diferente, uma experiência incrível. Como disse na minha apresentação, nunca tinha vivido esta emoção. O D'Ale já mostrou para a gente como é essa semana de Gre-Nal e já motivou a gente após o jogo (contra o Brasil-Pel) — disse o atleta.

O goleiro Anthoni afirmou que os jogadores com mais experiência em Gre-Nais estão auxiliando os mais jovens a lidar com os aspectos mentais do clássico.

— É uma semana diferente. Sabemos que o Gre-Nal tem um peso maior, pois é uma competição dentro do Gauchão. Então, a preparação tem que ser em cima dos detalhes. Cabe a quem está há mais tempo no clube trazer a experiência dos Gre-Nais passados. É um jogo diferente. Espero que a gente possa desempenhar e seguir evoluindo — declarou o goleiro.

Conforme apurado por Zero Hora, um dos líderes do grupo que vem cumprindo este papel é o meia Alan Patrick. Com 10 partidas disputadas contra o Grêmio nas suas duas passagens pelo Beira-Rio (entre 2013 e 2014 e de 2022 até agora), o camisa 10 tem seis vitórias, três derrotas e um empate, tendo marcado quatro gols e dado duas assistências. Trata-se do atleta colorado mais "cascudo" em clássicos.