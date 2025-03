Grêmio finaliza preparação para o Gre-Nal com indefinições no setor ofensivo

Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O sábado (15) marcou o último treino do Grêmio antes da decisão do Gauchão. Precisando reverter uma desvantagem, o técnico Gustavo Quinteros deixa dúvidas na escalação e mudanças na formatação do time não estão descartadas.

O grupo chega para o Gre-Nal após uma classificação tensa na Copa do Brasil. A equipe passou pelo Athletic, nos pênaltis, em São João Del Rei.

Além do desgaste físico da partida da última quarta-feira, sobraram dúvidas. A principal indefinição está na situação de Braithwaite. O centroavante precisou ser substituído aos 15 minutos do primeiro após um incômodo na virilha. Apesar de não apresentar lesão, o mistério sobre sua permanência seguirá até momentos antes do jogo no Beira-Rio.

No meio-campo, a equipe poderá ter a volta de Cuéllar. O volante foi desfalque nos dois últimos jogos em virtude da recuperação de uma lesão muscular leve. Com isso, há ainda a dúvida entre ele e Camilo, que vem ocupando a vaga de titular.

Meio-campo mais “encorpado”

Não está descartada a possibilidade de mudança na formatação do time, com um meio-campo mais encorpado. Neste caso, será a repetição do cenário que foi utilizado no segundo tempo do jogo na Arena, quando Monsalve foi substituído por Edenilson.

Há uma preocupação da comissão técnica com o aspecto defensivo. São 12 gols sofridos em 13 jogos. Além disso, a linha de defesa ainda passa por um processo de entrosamento. Chegada de novos contratos, expulsões e lesões têm impedido uma sequência para as mesmas peças.

Uma provável formação do Grêmio tem Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar (Camilo) e Villasanti; Cristian Olivera, Monsalve e Amuzu; Braithwaite (Arezo).

Situação para o Beira-Rio

Depois da derrota na Arena, por 2 a 0, só a vitória interessa ao Grêmio para buscar o octacampeonato.