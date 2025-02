Ypiranga inicia venda de ingressos para a final da Taça Farroupilha

O Ypiranga iniciou, nesta quarta-feira (26), a venda de ingressos para a final da Taça Farroupilha , contra o São Luiz. A partida de volta será no dia 8 de março , um sábado, às 21h, no Estádio Colosso da Lagoa.

A partida de ida acontece neste sábado (1º), às 19h, no Estádio 19 de Outubro. O campeão se credencia para disputar a Copa do Brasil em 2026.

Ingressos

As vendas antecipadas já estão liberadas no site do Ypiranga, na secretaria do clube e na Eletrônica Erechim.