Dorival confirma Wesley e Matheus Cunha como titulares da Seleção contra a Argentina

O Brasil terá novidades importantes contra a Argentina . Em entrevista coletiva na manhã desta segunda (24), o técnico Dorival Júnior confirmou que o lateral Wesley e o atacante Matheus Cunha ganharão vaga no time titular, desbancando Vanderson e João Pedro.

No total, por conta de lesões e suspensões, o treinador promoverá seis mudanças em relação à vitória contra a Colômbia. Cortados por questões médicas, o goleiro Alisson e o meia Gerson dão lugar, respectivamente, a Bento e Joelinton. Já Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, suspensos, serão substituídos por Murillo e André.

Segundo Dorival, Matheus Cunha deverá alternar entre as funções de meia-atacante e atacante.

— O Matheus tem liberdade de movimentação juntamente com o Vini, ora como segundo atacante, ora como um meia-atacante. Vai depender muito da maneira como a Argentina se posicionar em campo. Espero que tenhamos um jogo que flua com mais naturalidade — disse o treinador.

— O Wesley vem em processo de evolução. Vanderson fez boa partida. Espero que ele mantenha o nível que vem apresentando no Flamengo e que possa contribuir com uma saída consistente e segura no seu lado. A Argentina não tem jogador fixo neste corredor. De repente, pelas características dele, podemos ter uma ótima opção por ali — completou.