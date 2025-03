Anderson Daronco apita decisão de campeonato no Uruguai e recebe pedra preciosa como pagamento

Daronco iniciou a carreira participando de jogos amadores em Santa Maria. Cesar Greco / Palmeiras, divulgação

O árbitro gaúcho Anderson Daronco apitou a final da Liga Independiente, no domingo (23). O torneio de futebol amador do departamento de Artigas, no norte do Uruguai, é mais uma experiência alternativa que juiz encara no mundo do futebol.

Na decisão entre La 12 e Picapiedra, mais de 2 mil pessoas estiveram presentes no Estádio Matías González. Como pagamento, o árbitro, que é natural de Santa Maria, recebeu uma ametista, pedra preciosa, pela participação. O título da competição ficou com o La 12.

De acordo com informações do jornal uruguaio "El Observador", o juiz foi convidado por um árbitro da CBF não identificado para participar do jogo. Além da ametista, a Liga Independiente pagou passagens, estadia e auxílio de custos no valor de R$ 5,5 mil.

Daronco iniciou a carreira participando de jogos amadores em sua cidade natal. Por gostar de tal ambiente, ele aceita apitar algumas partidas nesse estilo. Antes da ida a Artigas, o juiz esteve, em novembro do ano passado, na final da Copa Floresta, torneio do interior do Amazonas que reúne mais de 2 mil atletas e 45 equipes.