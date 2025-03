Sindicato dos Árbitros do RS protesta contra FGF pela escolha por profissionais de fora nos Gre-Nais

Comunicado foi emitido nesta sexta-feira (7), um dia após a definição da Federação. Fernando Gomes / Agencia RBS

A decisão da Federação Gaúcha de Futebol (FGF) sobre a arbitragem da final do Gauchão parece ter agradado muitos, mas não foi algo unânime. O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado do Rio Grande do Sul (Safergs) protestou pela escolha da entidade por profissionais de fora do RS nos Gre-Nais da decisão do estadual.

Em nota, assinada pelo seu presidente, Ingorn Kronbauer, e emitida nesta sexta-feira (7), o Sindicato afirmou seu "desagrado" com a decisão da FGF e a definiu da seguinte forma: "... além de ceder a pressões de vários segmentos esportivos, é uma afronta ao próprio quadro de árbitros da entidade, integrado por profissionais da mais alta qualidade, competência e neutralidade, com renome nacional e internacional e que conduziram os demais jogos da Competição de forma isenta".

Para o primeiro jogo, na Arena, neste sábado (8), o escolhido foi Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina. Seus auxiliares serão Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa-RJ) e Bruno Boschillia (Fifa-PR). O VAR será comandado por Daiane Muniz (Fifa-MS).

A arbitragem do jogo de volta, no outro domingo (16), no Beira-Rio, ainda não foi definida. Porém, já está estabelecido que a partida também será comandada por profissionais de fora do RS.

Pedidos da Dupla

Polêmicas nas fases anteriores, no campo e no vídeo, motivaram críticas dos dois lados. Grêmio e Inter consideram terem sido prejudicados durante a competição e, por isso, desejavam que os quatro árbitros fossem de outros estados nas finais pelo contexto atual do torneio.

Manifestação do presidente da FGF

Horas após o anúncio da arbitragem do primeiro jogo da final, Luciano Hocsman, presidente da entidade, explicou que a escolha por um juiz "não gaúcho" :

— Talvez não seja o melhor, mas é para distensionar, como eu acho que tem que ser distensionado. Não foi por pressão do clube A, B, C ou D. Não foi pelos árbitros que temos. "Ah, mas o árbitro se equivocou em tal decisão", pode ter se equivocado, mas nada justifica o clima que se criou até chegarmos a esse momento.

Veja comunicado do Safergs na íntegra