Um classificado e 44 vagas abertas; veja como estão as Eliminatórias da Copa do Mundo

Torcedor japonês comemora classificação à Copa. PHILIP FONG / AFP

A primeira Copa do Mundo com 48 seleções tem árdua disputa pelas 45 vagas abertas — Estados Unidos, México e Canadá, países que sediarão o evento, têm lugar assegurado.

Com as eliminatórias europeias começando nesta data Fifa, todos os continentes estão com a disputa em andamento.

O primeiro país a garantir em campo o seu lugar no Mundial foi o Japão. Os japoneses venceram o Bahrein esta semana e se classificaram para disputar o torneio pela oitava vez.

A Copa do Mundo de 2026 tem início programado para 11 de junho de 2026. O evento terá 16 cidades sedes espalhadas por três países.

Abaixo, Zero Hora apresenta o panorama da disputa em cada um dos continentes. Restam 44 vagas.

América do Sul

Gol de Vinícius Júnior deixou Brasil em situação mais confortável nas Eliminatórias. Evaristo Sa / AFP

As Eliminatórias passaram da sua metade no continente. Nesta data Fifa serão disputadas as rodadas 13 e 14. Se vencer seus dois jogos, a Argentina tem chances matemáticas de ser a primeira seleção do continente a se classificar ao Mundial. Além de somar os seis pontos, precisa de resultados paralelos para assegurar a vaga.

No momento, além da Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Equador e Colômbia iriam para o torneio a ser disputado em Estados Unidos, México e Canadá. A Bolívia jogaria a repescagem mundial.

Europa

Na disputa da Nations League, Alemanha entra nas Eliminatórias mais adiante. Marco BERTORELLO / AFP

A data Fifa de março marca as primeiras batalhas por uma vaga na Copa de 2026 para algumas das seleções europeias. O continente terá 16 representantes no torneio.

A arrancada será dada por equipes dos grupos H, I, J, K e L, as chaves com cinco participantes. As demais sete chaves contam com quatro seleções cada.

Todos jogam contra todos em casa e como visitante dentro do grupo. O líder de cada grupo carimba o passaporte para o Mundial.

Os 12 segundos colocados disputarão um playoff. A eles se juntam as quatro seleções de melhor campanha na Nations Legue que não ficaram entre os dois primeiros das chaves.

Será feito um chaveamento e será preciso vencer dois confrontos para definir as outras quatro seleções classificadas.

Ásia

Seleção japonesa vai para sua oitava Copa seguida. Philip FONG / AFP

O primeiro classificado à Copa saiu da Ásia. A vaga foi conquistada pelo Japão ao derrotar o Bahrein por 2 a 0, na terça-feira (18). Com 19 pontos no Grupo C, os japoneses não perdem mais a liderança da chave. Restam sete vagas diretas em disputa.

A briga está na terceira fase, onde as seleções são divididas em três grupos com seis equipes. Os dois primeiros de cada chave asseguram um lugar no Mundial. Os terceiros e quartos colocados disputarão a quarta fase.

Nela, as equipes serão divididas em dois triangulares. Os líderes das chaves se classificam para a Copa.

Os dois segundos colocados se enfrentam e quem vencer terá a chance de brigar pela vaga na repescagem mundial.

Países como Irã, Uzbequistão e Coreia do Sul estão com as classificações encaminhadas.

América Central, do Norte e Caribe

Panamá, de Cecilio Waterman, sonha com mais uma Copa do Mundo. Michael Owens / Getty Images/AFP

São três vagas diretas, além das garantidas por Estados Unidos, México e Canada.

A competição está na segunda fase. São seis grupos, com cinco seleções cada. Os dois primeiros de cada chave vão para a terceira etapa.

Nela, as equipes são divididas em três grupos. Os líderes das chaves jogarão a Copa. Os dois melhores segundos colocados disputarão os playoffs continentais.

Cuba, Honduras, Costa Rica, Trinidad e Tobago, Curaçao, Haiti, Nicarágua, Panamá, Guatemala, Jamaica, Suriname e Porto Rico são as equipes que estariam classificadas neste momento para a próxima fase.

África

As Eliminatórias africanas começaram com 54 países lutando por nove vagas. São nove grupos com seis equipes cada.

O Congo foi suspenso por interferência do governo federal na federação de futebol do país. A Eritreia abandonou a disputa ainda antes do início por temer que seus jogadores pedissem asilo político para os jogos fora de casa. As duas seleções estavam no Grupo E.

O primeiro colocado de cada chave vai direto para a Copa. Os quatro melhores segundos colocados disputam semifinal e final para ver quem vai para a repescagem mundial.

A Fifa e a Confederação Africana não se manifestaram sobre como as saídas de Congo e Eritreia afetarão o ranking dos segundos colocados.

As seleções disputaram entre quatro e cinco partidas até o momento.

O aumento no número de vagas para o continente acarretará na classificação de equipes pouco tradicionais. No momento, os nove classificados diretos seriam Egito, Sudão, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Gabão, Argélia, Tunísia e Madagascar.

Oceania

Pela primeira vez o continente terá uma vaga direta para Copa. Na quarta-feira (24) será definido o representante da Oceania.

Após três etapas, Nova Caledônia e Nova Zelândia disputam a vaga. O vencedor se classifica para o Mundial, O derrotado vai para a repescagem mundial.